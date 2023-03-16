Українські сили створили тактику так званої «мережі смерті», яка забезпечує знищення до 80% техніки та живої сили окупаційних військ РФ. Про це в четвер, 16 березня, розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу полковник Сергій Баранов, повідомляє Military Media Center.

За його словами, західні партнери стверджують, що українські Сили оборони створили «надзвичайний кілнет» або «сітку смерті ЗСУ».

«Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80 відсотків втрат росіян у бойовій техніці та живій силі – це наша робота. Наші гармаші та ракетники комплексно взаємодіють з іншими засобами ураження – до авіації включно», – зазначив Баранов.

За його словами, завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам українські захисники скомбінували та створили далекобійний «вогневий кулак», який б'є настільки потужно, що ворог вже не має можливості вести дієву контрбатарейну боротьбу.

«Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо їх ще до того, як вони будуть готові завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об'єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їхню – так», – додав Баранов.