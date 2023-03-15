Комунікаційники Міноборони узагальнили інформацію, чого саме Україна нагально потребує для перемоги на полі бою. Про це в середу, 15 березня, повідомив Military Media Center.

За інформацією представників Міноборони, через високу інтенсивність бойових дій, а також для захисту та звільнення окупованих Росією територій, Україна потребує постачання як оборонного так і наступального озброєння від міжнародних партнерів. Найнеобхідніші види озброєння включають:

ракети до HIMARS;

ракети до MARS;

155 мм снаряди;

120 мм міни;

ракети до систем протиповітряної оборони;

ракети до протитанкових ракетних комплексів;

авіаційні засоби ураження;

баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе);

танкові снаряди 105 та 125 мм.

Як йдеться в повідомленні, західні зразки озброєння демонструють більшу ефективність на полі бою, ніж радянські аналоги, що стоять на озброєнні російської армії, завдяки кращим технічним характеристикам. Це дозволяє українським військовим витрачати менше боєприпасів і при цьому досягати усіх поставлених завдань з меншим ризиком для життя.

Водночас, за даними Military Media Center, минулого 2022 року Збройні сили України отримали від міжнародних партнерів понад 117 500 одиниць сучасного озброєння і засобів ураження.