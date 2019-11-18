До Дня студента у Львові влаштували інавгурацію нового студентського мера

На святкуванні Дня студента у Львові інавгурували нового мера. Очолити студентську молодь цьогоріч намагались троє кандидатів. Усі вони презентували свою передвиборчу програму та доводили свою активність у молодіжному громадському житті Львова.

Перемогу виборола Ольга Дякун, студентка факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Дівчина навчається на 3 курсі і саме стільки років працює у студраді. Разом із командою вона покращуватиме правову свідомість студентів і їхню мобільність, тобто вони зможуть більше подорожувати і навчатись за кордоном. Мер Львова Андрій Садовий вручив їй посвідчення радника міського голови.

«Вітаю всіх із вашим професійним святом — Днем студента. Кожен, хто вчився, має завжди пам'ять про ці найкращі роки. Дякую вам, бо ви своєю енергією даєте драйв для нашого міста. Пам’ятайте, львівська ратуша — це також і ваша будівля. Якщо хтось із вас має цікаві ідеї для розвитку нашого міста, ви завжди маєте вільний вхід у кабінет міського голови Львова», — сказав Андрій Садовий.

Також, за давньою традицією, Ольга та її попередник Олександр Николяк одягнули у мантії старих левів біля ратуші.

фото ЛМР

Ольга Дякун розповідає: «За цей час ми з колегами вирішили реалізувати дуже цікавий проект, такий як «Електронний квиток». Стосовно цього ми вже спілкувались сьогодні перед інавгурацією з міським головою Львова та нам обіцяли підтримку із боку міста».

Під час святкування урочисто нагородили подяками міського голови найкращих студентів-активістів Львова та спільно виконали студентський гімн «Gaudeamus igitur».