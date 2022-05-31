У середу, 1 червня, до Дня захисту дітей Арсен Мірзоян дасть акустичний концерт у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі у Львові. До організації долучились благодійні фонди «Запорука», «Із янголом на плечі» та «Крила надії», які опікуються ЗУСДМЦ.

«Ми, дорослі, відповідаємо за щасливе дитинство наших дітей. І наш обов'язок – дбати про їхнє психологічне здоров'я. Тож хочемо подарувати нашим маленьким пацієнтам трішки позитиву та тепла. Адже сьогодні у них подвійна боротьба – з недугою і з ворогом, який на нас напав. Радість, усмішки, підтримка друзів – неодмінні супутники одужання», – каже директор ЗУСДМЦ Андрій Синюта.

У програмі – аніматори та лікарняні клоуни, перегони на біговелах на подвір’ї лікарні, крейдова алея, караоке, майстер-класи та смаколики від лікарняного кафе. Аби розважити дітей, приїдуть байкери, які катають юних пацієнтів вулицями Львова.

Щороку, починаючи з 2016-го, Арсен Мірзоян та фонд «Запорука» до Дня захисту дітей проводять благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» на підтримку онкохворих підопічних. За цей період було зібрано більше мільйона гривень на допомогу дитячій лікарні у Львові. Зараз центр приймає дітей з усієї України і став своєрідним хабом.

«Мені здавалось несправедливим, що дитина в мирний час може померти від хвороби. Тому разом із «Запорукою» ми робили все, що від нас залежить, щоб зберегти дитячі життя. Сьогодні в умовах війни світлі та позитивні миті потрібні як ніколи. Проводити наш улюблений велопробіг небезпечно. Проте маленький концерт, щоб потішити дітей, я можу зробити. У лікарні є укриття. Всі заходи безпеки дотримані», – говорить Арсен Мірзоян.

Довідка. Благодійний фонд «Запорука» 14 років підтримує родини онконедужих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування. Із 2009 року фонд надавав можливість проживати у центрі «Дача» дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту у Києві. Цього року за сприяння фонду у ЗУСДМЦ була відкрита Клініка дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку.

Евакуація дітей, хворих на рак, у закордонні клініки, зокрема в Італію, забезпечення лікарень, які не припинили роботу, медикаментами, обладнанням, реанімобілями, гарячі лінія психологічної підтримки українців – основні напрями діяльності «Запоруки» під час війни.