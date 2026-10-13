Євген Грушовець спеціалізується на кримінальному та антикорупційному праві

Виконувач обовʼязків генпрокурора України Антон Ковальський призначив членом Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у САП адвоката Євгена Грушовця. Про це повідомили у вівторок, 13 жовтня, у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Після того, як у вересні колишній адвокат ексдепутата ОПЗЖ Іллі Киви Олексій Шевчук достроково вийшов із конкурсної комісії, 9 жовтня Рада прокурорів України ухвалила рішення про внесення кандидатури 42-річного Євгена Грушовця до складу конкурсної комісії. 12 жовтня наказ про призначення адвоката членом комісії з відбору до САП підписав Антон Ковальський.

Євген Грушовець відомий за низкою резонансних кримінальних справ. Зокрема, він захищав інтереси колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, обвинуваченого у справі про конфісковані нафтопродукти екснардепа Сергія Пашинського. Також Грушовець представляє інтереси родин загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані у 2020 році та постраждалих у фінансовій піраміді B2B Jewelry. Брав участь у фіксації злочинів російських окупантів на деокупованих територіях Київщини.

Крім того, Євген Грушовець представляв інтереси міського голови Львова Андрія Садового у справі САП про будівництво індустріального парку у районі Рясне. Тоді у 2019 році Садовому призначили 1 млн грн застави за підозрою в нібито зловживанні владою.

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Євген Грушовець захищав Андрія Садового у справі про індустріальний парк на Рясному / Фото зі сторінки Євгена Грушовця

За даними публічної біографії Грушовця, на початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до ЗСУ та брав участь у низці бойових задач. Серед них – звільнення острова Зміїний у червні 2022 року.

Нагадаємо, Грушовець долучився до конкурсної комісії після того, як звідти достроково вийшов скандальний адвокат Олексій Шевчук. У 2023 році Шевчука неодноразово позбавляли ліцензії через порушення адвокатської етики – зокрема, через образливий допис про ветерана та адвоката Масі Найєма. Того ж року Етична рада відхилила кандидатуру Олексія Шевчука на посаду члена Вищої ради правосуддя через «невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності».

У травні 2025 року Шевчук став фігурантом розслідування NGL про переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях». За даними журналістів, через умовну «групу Шевчука» виїхали й не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку. У січні 2026 року понад 60 організацій і медіа опублікували звернення з вимогою виключити Шевчука з комісії. Втім, тоді в ОГП заявили, що не мають повноважень самостійно змінювати склад комісії, а Шевчука призначили через нестачу кандидатів.