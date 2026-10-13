До конкурсної комісії САП увійшов колишній адвокат Андрія Садового
Виконавець обовʼязків генпрокурора призначив Євгена Грушовця після дострокового припинення повноважень скандального Олексія Шевчука
Виконувач обовʼязків генпрокурора України Антон Ковальський призначив членом Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у САП адвоката Євгена Грушовця. Про це повідомили у вівторок, 13 жовтня, у пресслужбі Офісу генпрокурора.
Після того, як у вересні колишній адвокат ексдепутата ОПЗЖ Іллі Киви Олексій Шевчук достроково вийшов із конкурсної комісії, 9 жовтня Рада прокурорів України ухвалила рішення про внесення кандидатури 42-річного Євгена Грушовця до складу конкурсної комісії. 12 жовтня наказ про призначення адвоката членом комісії з відбору до САП підписав Антон Ковальський.
Євген Грушовець відомий за низкою резонансних кримінальних справ. Зокрема, він захищав інтереси колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, обвинуваченого у справі про конфісковані нафтопродукти екснардепа Сергія Пашинського. Також Грушовець представляє інтереси родин загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані у 2020 році та постраждалих у фінансовій піраміді B2B Jewelry. Брав участь у фіксації злочинів російських окупантів на деокупованих територіях Київщини.
Крім того, Євген Грушовець представляв інтереси міського голови Львова Андрія Садового у справі САП про будівництво індустріального парку у районі Рясне. Тоді у 2019 році Садовому призначили 1 млн грн застави за підозрою в нібито зловживанні владою.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Євген Грушовець захищав Андрія Садового у справі про індустріальний парк на Рясному / Фото зі сторінки Євгена Грушовця
За даними публічної біографії Грушовця, на початку повномасштабного вторгнення Росії він мобілізувався до ЗСУ та брав участь у низці бойових задач. Серед них – звільнення острова Зміїний у червні 2022 року.
Нагадаємо, Грушовець долучився до конкурсної комісії після того, як звідти достроково вийшов скандальний адвокат Олексій Шевчук. У 2023 році Шевчука неодноразово позбавляли ліцензії через порушення адвокатської етики – зокрема, через образливий допис про ветерана та адвоката Масі Найєма. Того ж року Етична рада відхилила кандидатуру Олексія Шевчука на посаду члена Вищої ради правосуддя через «невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності».
У травні 2025 року Шевчук став фігурантом розслідування NGL про переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях». За даними журналістів, через умовну «групу Шевчука» виїхали й не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку. У січні 2026 року понад 60 організацій і медіа опублікували звернення з вимогою виключити Шевчука з комісії. Втім, тоді в ОГП заявили, що не мають повноважень самостійно змінювати склад комісії, а Шевчука призначили через нестачу кандидатів.