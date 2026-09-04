Шевчук звернувся до генпрокурора із заявою про дострокове припинення своїх повноважень із 7 вересня

Адвокат Олексій Шевчук подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень у конкурсній комісії, яка відбирає кандидатів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це 4 вересня повідомив волонтер та блогер Сергій Стерненко.

За його словами, Шевчук вирішив залишити комісію, щоб його повноваження не припинив генеральний прокурор.

«Дякую всім, хто писав про цього чо*та. Ви допомогли захистити антикорупційну інфраструктуру. Конкурс (з відбору заступника голови САП, – ред.) не буде легким, я певен, але невелика перемога вже є», – написав Стерненко.

Нагадаємо, 21 січня 2026 року стало відомо, що Олексій Шевчук увійшов до конкурсної комісії з добору керівництва САП. Це рішення викликало невдоволення громадськості, однак Рада прокурорів заявила, що його кандидатура відповідає законодавчим вимогам.

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28 січня понад 60 громадських організацій і медіа опублікували звернення, у якому вимагали виключити з комісії адвоката Олексія Шевчука. Там наголошували, що раніше Шевчука тимчасово позбавляли права на заняття адвокатською діяльністю за порушення етики, а також він фігурував у журналістських розслідуваннях.

У відповідь Офіс генпрокурора заявив, що не має повноважень самостійно змінювати склад комісії, а Шевчука призначили через нестачу кандидатів.

Заяви Шевчука про втручання в його роботу

Наприкінці серпня Олексій Шевчук почав заявляти про втручання в роботу конкурсної комісії, тиск на її керівника та спроби зупинити конкурс з боку керівництва НАБУ та САП.

Шевчук повідомив, що керівник НАБУ Семен Кривонос написав голові комісії листа з вимогою виключення адвоката зі складу комісії. Адвокат назвав наведені в документі твердження щодо нього «медіафейками».

У своїх соцмережах Шевчук неодноразово заявляв про спроби втручання в роботу конкурсної комісії та звинувачував її членів у неналежному розгляді його заяв. Він повідомив, що деякі члени комісії звернулися до генпрокурора щодо припинення його повноважень.

3 вересня Шевчук звернувся до генпрокурора Руслана Кравченка із заявою про дострокове припинення своїх повноважень із 7 вересня. Він також закликав припинити роботу комісії, заявивши, що без одного із шести членів вона не матиме належного складу для ухвалення легітимних рішень.

Скандали, у яких фігурував адвокат

У травні 2025 року Олексій Шевчук фігурував у журналістському розслідуванні про переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях». За даними журналістів NGL, через умовну «групу Шевчука» виїхали й не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

Крім того, Шевчук був адвокатом колишнього народного депутата від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – за життя» Іллі Киви. Також Шевчук представляв інтереси ексглави Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого обвинувачують у замовленні нападу на херсонську активістку й депутатку Катерину Гандзюк. Серед клієнтів Шевчука – низка фігурантів справ НАБУ.

У 2023 році Шевчука позбавляли ліцензії через порушення адвокатської етики. Того ж року його ліцензія була призупинена строком на три місяці через образливий допис про ветерана та адвоката Масі Найєма.

Крім того, у березні 2023 року Етична рада відхилила кандидатуру Олексія Шевчука на посаду члена Вищої ради правосуддя через «невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності».

Також Олексій Шевчук підтримував так звані «диктаторські закони 16 січня», що були ухвалені на тлі масових протестів на Євромайдані й обмежували права українців.