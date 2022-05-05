Люди втомлені, бо із Запоріжжя до Львова добиралися 24 години

Уночі, 5 травня, до Львова евакуаційним потягом з Запоріжжя прибули 86 мешканців Запорізької та Донецької областей. Люди втомлені, бо замість 10 годин добиралися 24 години, повідомила прес-служба ЛОВА.

Волонтери центру медико-психологічної допомоги на головному залізничному вокзалі Львова повідомили, що серед прибулих переважно жінки, діти та люди старшого віку. Вони втомлені довгою дорогою, яка замість десяти годин тривала двадцять чотири. Проте у поїзді евакуйованих забезпечили харчуванням. Частина переселенців змогли навіть привезти з собою домашніх улюбленців – котів та собак.

Людей зустріли волонтери, працівники «Укрзалізниці», лікарі. Тих, хто потребував медичної допомоги, «швидкі» відвезли до закладів охорони здоров’я.

Частину прибулих розселять на Львівщині, у тому числі, у межах проекту «Там, де вас чекають». Проект стартував в Україні кілька днів тому. За його допомогою українці можуть знайти необхідний евакуаційний потяг, житло та отримати допомогу. На сайті проекту можна переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення, знайти телефони контактних центрів і звернутися по допомогу самостійно. Проєкт також передбачає, що співробітники залізниці оперативно шукатимуть тимчасове житло українцям, які прибули з евакуаційних потягів, та разом із місцевими органами влади супроводжуватимуть людей до місць розселення.

Цей проект реалізували «Укрзалізниця» та Офіс Президента України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.