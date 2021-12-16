До Львова повернувся курсант Академії сухопутних військ ім. Сагайдачного Павло Лейсі, якого визнали найкращим іноземним кадетом британської Королівської академії сухопутних військ у Сандгерсті. Там 20-річному курсанту вручили високу нагороду – «Міжнародний меч». Щороку цю відзнаку отримує іноземний кадет, який покаже найкращі результати у навчанні.

Павло останній рік провів у Великобританії. В Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного його відібрали на цю програму як одного з найкращих. Каже, що за цей час дізнався багато нового, адже навчання в Україні дещо відрізняється. З його слів, у Британії курсанти обирають спеціалізацію після того, як вже рік провчаться. І не лише курсант обирає певний фах, а його відбирають, враховуючи фізичну підготовку й навички. А в Україні одразу потрібно вступати на певний факультет.

Рік фізичної підготовки, лекцій, тренувань минув швидко. Кадети вчилися вести й відбивати атаки, проводити штурм будівель, використовувати артилерію. І ось серед 26 майбутніх офіцерів найкращим визнали українського. Нагороду вручала сама принцеса Анна – донька королеви Єлизавети ІІ.

Крім того, Павло Лейсі також отримав «Медаль Сандхерста» від глави Генштабу Збройних сил Великої Британії, яку вручають іноземним кадетам за надзвичайні досягнення.

«Нам було оголошено, хто виграє меч, ще за тиждень до параду. Начальник академії вийшов і зачитав, хто саме отримає винагороду. Я був здивований! Але від початку, з першого дня, йшов по цьому шляху, дуже хотів отримати», – згадує Павло.

Курсант вдячний батькам і рідній академії. За його словами, батьки не пов’язані з військовою справою. А Павло вирішив стати офіцером. Тож спершу уродженець Шостки на Сумщині вчився у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, а згодом вступив до академії у Львові.

Пишаються своїм вихованцем і викладачі академії. Начальник факультету ракетних військ та артилерії Артем Дзюба каже: «Звичайно, ми коли дізналися, були дуже вражені! Особовий склад курсантів зустрів оплесками цю новину. Усі дуже раділи, вітали Павла із такою високою нагородою. Дуже радий, що він повернувся і буде ділитися своїм досвідом».

Зараз курсант навчається на третьому курсі факультету ракетних військ та артилерії Академії сухопутних військ. Після її закінчення Павло хоче лишитися в Україні, незважаючи, що його батько зі США. А також планує займатися військовою розвідкою.

Нагадаємо, Павло Лейсі став другим українцем, який отримав «Міжнародний меч». Першим у 2019 році цю нагороду отримав Артем Бараненко, який також навчався у Національній академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

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