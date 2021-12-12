Відзнаку «Міжнародний меч» українцю Павлу Лейсі вручила принцеса Анна

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської академії сухопутних військ у Сандгерст, Велика Британія, та отримав особливу відзнаку – «Міжнародний меч». Нагороду вручила українцю вручила принцесса Анна.

Нагорода щороку присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні, зазначає посольство Великої Британії в України, Цьогоріч в Королівській академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

«Міжнародний меч» українцю вручила принцеса Анна на урочистій церемонії. Крім того, він також отримав «Медаль Сандхерста» від глави Генштабу Збройних сил Великої Британії Марка Карлтон-Сміта, яка вручається іноземним кадетам за надзвичайні досягнення.

Павла Лейсі також привітав Генштаб Збройних сил України, який подякував Великій Британії за допомогу в опануванні військової науки представником ЗС України за стандартами країни-члена НАТО.