У середу, 3 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда обговорить перебування у Львові спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, а також перипетії навколо оборонної підтримки України з боку Вашингтона.

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Перший візит до Львова спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України – це подія непересічна. Пенні Пріцкер відома своїм чітким і прагматичним підходом до справи, а також досвідом і впливом у американському політичному естеблішменті. Теперішня спеціальна представниця Джо Байдена по Україні раніше була успішною в бізнесі, а також працювала на посаді міністерки торгівлі США і брала дуже активну участь у виборчих кампаніях Барака Обами і теперішнього президента США.

В Україні від моменту свого призначення у вересні минулого року пані Пріцкер була вже тричі. Два попередні візити вона здійснила до Києва і ось тепер до Львова. Як написала вона сама: «Я прибула до Львова, щоб підкреслити незмінну прихильність Сполучених Штатів до України. Львів, як і багато міст по всій Україні, демонструє шалену економічну рішучість та відданість інноваціям, навіть незважаючи на жорстокі російські авіаудари. Цей дух дає мені впевненість в економічному майбутньому України».

У Львові гостя зі США ознайомилась із розробками військового виробництва, відвідала інноваційні компанії та IT-кластер, а також мерію міста, де поспілкувалася про важливі соціальні проекти Андрієм Садовим. Зокрема, йшлося про екосистему «НЕЗЛАМНІ» для реабілітації і відновлення військових ветеранів та усіх, кого зачепила війна. У місті вже діє великий реабілітаційний медичний центр, який будуть і далі розвивати у різних напрямках. Тут варто погодитися із висновком Пенні Пріцкер, що саме наші міста стануть двигунами економічної стійкості, відновлення та повернення України.

Однак безпеку кожного міста від російських ракетних ударів можна забезпечити лише посиленням систем ППО, а його може забезпечити рішення Конгресу США, якого поки немає. І на це питання про оборонну допомогу Пенні Пріцкер теж довелося відповідати у Львові, хоча вона й представляє інший напрямок діяльності американської адміністрації.

На зустрічі з журналістами спеціальна представниця США висловлювала впевненість у тому, що американський бізнес продовжить інвестувати в Україну і розвивати тут свої проекти. А от політичні питання їй довелося коментувати із більш узагальнених позицій. Зрештою ми вкотре почули запевнення у рішучості президента Байдена досягти результату в Конгресі, а також у незмінній двопартійній підтримці України.

«Президент США це розуміє. Він знає Україну, як і будь-який громадянин Америки. Він розуміє потенціал України і вашу роль у захисті Європи та всього світу. Президент США і його адміністрація щодня борються за наданням допомоги Україні. Думаю, що Палата представників знає про необхідність діяти якнайшвидше. Вони знають, що законопроєкт підтримали в Сенаті. У нас є підтримка обох партій і ми не можемо дозволити собі більше зволікати».

Скоро мине два місяці відколи Сенат США підтримав законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на загальну суму 95 мільярдів доларів. Проте Палата представників і досі цей документ не розглянула. Однак схоже, що спікер цієї палати Майк Джонсон таки готується до ухвалення рішення, всупереч позиції Дональда Трампа і його прихильників. Джонсон хоча й публічно відкинув схвалений Сенатом законопроект, але допустив голосування за «оновлену пропозицію», що включає продаж арештованих російських активів та позику для України.

Про те, як будуть розвиватися події у Конгресі, ми дізнаємося після 9 квітня, коли на Капітолійському пагорбі відновиться активна робота. А Пенні Пріцкер уже відбула до Румунії, щоб обговорити допомогу Україні в енергетичному секторі. Така допомога нам точно знадобиться, зважаючи на збільшення ударів російськими ракетами саме по обʼєктах енергетики.