Собаки працюватимуть з поліцейськими

У понеділок, 11 вересня, до Львова за ініціативи «Фонду Говарда Баффета» прибула третя партія із 20 службових собак з різних країн Європи. Загалом Україна має отримати 100 німецьких і бельгійських вівчарок, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Усі цуценята пройшли базовий курс дресирування. Далі на них чекає спеціальне навчання, після чого собаки допомагатимуть у проведенні розмінувань, пошуку вибухових та наркотичних речовин, а також у виконанні інших завдань на деокупованих територіях.

Німецьких і бельгійських вівчарок розподілять між кінологічними центрами поліції Волинської, Івано-Франківської, Миколаївської, Рівненської, Херсонської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Окрім собак, поліцейські кінологи також отримали необхідні аксесуари для догляду за ними, корми, амуніцію, навчальне та тренувальне обладнання тощо.

Перші дві партії собак прибули до України 31 липня та 21 серпня.