Частину колекції вже можна оглянути в музеї

Нелегальну колекцію колишнього народного депутата та очільника Ради міністрів АР Крим Валерія Горбатова передали до Національного музею історії України. Це понад 7 тисяч артефактів археології, нумізматики та зброї. Частина предметів є унікальними для України – вони не мають аналогів навіть у музейних фондах. Загальна вартість колекції становить мільйони доларів. Це одна з наймасштабніших справ щодо незаконного зберігання культурних цінностей, повідомили в Офісі генпрокурора.

Колекцію, яка охоплює період від палеоліту до пізнього середньовіччя, знайшли у 2022 році під ча обшуків в нежитловому приміщенні Києва. До неї входила одна з найбільших колекцій монет Північного Причорноморʼя, кераміка та скло, холодна зброя. Другу частину знахідок виявили через рік.

«Археологічні знахідки зберігалися на горищі та навіть у приміщенні електрощитової, де їх виявили під час обшуків у межах кримінального провадження щодо колишнього очільника Ради міністрів АР Крим. За даними слідства, він здійснював незаконне зберігання предметів археології, придбаних у так званих “чорних археологів”», – повідомили прокурори.

Серед врятованих цінностей:

• понад 5000 монет античних міст-полісів Криму, Візантії, Русі та Золотої Орди;

• давньогрецька, трипільська кераміка та скляні посудини віком понад 3-4 тисячі років;

• скіфська, візантійська, скандинавська та близькосхідна зброя, зокрема єдиний в Україні візантійський меч IX ст.;

• унікальний гунський меч, декорований золотом та альмандинами, схожий на гунську діадему з мелітопольського музею, яку викрали окупанти;

• візантійська золота декорована емаллю ікона із зображенням архангела Михаїла XI-XII ст.;

• деталі жіночого костюма, фібули й орлиноголові пряжки готів VI-VII ст. з Криму;

• античні шоломи, кольчуги, прикраси й предмети побуту;

• військові обладунки: кольчуга XII ст., шоломи польських гусарів типу моріон, іранські шоломи, шоломи епохи еллінізму;

• рідкісні зразки вогнепальної зброї.

Колекцію передали до Національного музею історії України. Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України.

фото Нацмузею історії України

«Колекція нараховує декілька тисяч надзвичайно цікавих і рідкісних монет. Тут є гривні княжої Русі, монети античних міст – Ольвії, Пантікапею, Херсонеса. Досі колекція музею не була так широко представлена античними монетами», – зазначила завідувачка науково-дослідного відділу нумізматики музею історії України Зінаїда Зразюк.

Як додали в Офісі генпрокурора, колишній посадовець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю археологічну колекцію, зокрема ту частину експонатів, яку не вилучили під час обшуків. Деякі артефакти вже представили в експозиції Національного музею історії України, де їх можна оглянути.

Нагадаємо, Валерій Горбатов був депутатом у 2000-х роках, почав фінансувати терористичну організацію «ДНР», а після початку повномасштабної війни продовжував підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях України. Під час розслідування справи сприяння терористам у нього й вилучили колекцію українських старожитностей.