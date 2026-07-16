Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

До України повернули тіла 501 людини

У межах репатріаційних заходів до України повернули тіла 501 людини. Їх передала російська сторона. За твердженням росіян, вони належать загиблим українським військовим. Про це у четвер, 16 липня, повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Правоохоронці проведуть низку експертиз для ідентифікації тіл, після чого їх передадуть родичам загиблих для поховання.

Репатріаційні заходи стали можливими завдяки взаємодії Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки і оборони України. Також поверненню тіл сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Координаційний штаб також подякував військовослужбовцям ЗСУ, які здійснюють перевезення тіл і організовують їх передачу правоохоронцям та судово-медичним експертам.

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Нагадаємо, 18 червня Україна повернула тіла 522 людей, які, за твердженнями російської сторони, були українськими захисниками.