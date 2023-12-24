Команда волонтерів Save Ukraine змогла повернути ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій. Про це 24 грудня повідомив засновник Save Ukraine Микола Кулеба.

За його словами, одного з хлопчиків вдалося врятувати від всиновлення російської сім’єю.

«8-річний Єлисей на початок повномасштабного вторгнення проживав разом з бабусею на окупованій частині Херсонщини. Мама жила в Одесі. Але бабуся померла, й окупаційна влада одразу помістила дитину в інтернат. За станом здоров’я мама не могла поїхати за сином, тому за ним поїхала двоюрідна сестра жінки. Проте дитину їй не віддали, нічого не пояснивши, хоча всі необхідні документи жінка мала. Потрібно було діяти, бо якщо дитина пів року перебуває на території РФ без батьківського піклування, їй надається відповідний статус, що дозволяє віддати в російську сімʼю або обрати інший спосіб влаштування», – розповів Микола Кулеба.

Він зазначив, що після одужання мамі хлопчика допомогли забрати його з окупованої території. Жінці довелося спілкуватися із ФСБ, аби забрати сина.

Також приїхали в Україну двоє братів Андрій та Михайло. Обоє діти-сироти, які до повномасштабного вторгнення виховувалися в прийомній родині на окупованій території.