Українська креативна агенція Bickerstaff створила книгу воєнних злочинів Росії, яка має 6000 сторінок. Книгу «Злочин без покарання. Нова російська класика» вагою 50 кг створили спільно з Міністерством закордонних справ та Українською академією лідерства, щоб привернути увагу Європи та світу до російських злочинів проти українців. Кожна сторінка книги символізує дитину, яку викрали чи депортували російські окупанти. За словами творців книги, «Злочин без покарання» презентують у НАТО, Європарламенті та Раді Європи українська молодь та активісти. Книгу також покажуть у Польщі, Німеччині, Бельгії, Австрії та Франції. Книга не завершена, проте буде доповнюватися російськими воєнними злочинами щодо українців.

Фото Bickerstaff