На одній з адміністративних будівель Верховної Ради України в Києві з'явився мурал із написом «Слава Україні. Героям Слава». Стінопис створив французький художник Крістіан Ґуемі, який творить під псевдонімом С215. На муралі зображений герой України Олександр Мацієвський, якого стратили російські окупанти за слова «Слава Україні». Стінопис створили для вшанування пам'яті героїв, які боронять країну від окупантів та віддали життя за незалежність України.

Фото Верховної Ради