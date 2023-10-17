Танки прибули до України та проходять підготовку для залучення на фронті

Україна отримала всі танки американського виробництва Abrams, які США пообіцяли на початку 2023 року. Загалом США передали Україні 31 танк, повідомив у вівторок, 17 жовтня, «Голос Америки» із посиланням на військове командування армії США.

За даними співрозмовників видання, перед відправкою танків може пройти деякий час. Наразі Сили оборони перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли й де використовувати танки на фронті для найкращого ефекту.

«Ми виконали угоду. З цього моменту Україна має визначати, коли й де вона залучить цей потенціал. Танк Abrams – чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України», – повідомив речник армії США в Європі та Африці Мартін О’Доннелл.

Він зазначив, що всі українці, які тренувалися на танках з американськими силами в Німеччині, вже повернулися до України. Разом із ними прибули боєприпаси та запасні частини до танків.

Нагадаємо, перші танки Abrams прибули до України 25 вересня, про що повідомив резидент Володимир Зеленський. За його словами, перша партія танків проходила підготовку для підсилення українських бригад. Раніше американська газета The New York Times з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США повідомляла, що танки прибули в Україну ще 23 вересня. Ані Зеленський, ані NYT не повідомили, яка саме кількість танків прибула в Україну.