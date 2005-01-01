До Великодня компанія CRH в Україні провела пасхальний майстер-клас для дітей працівників

На заводі ПАТ «Миколаївцемент» компанії CRH в Україні відбувся майстер-клас із виготовлення пасхального декору для дітей працівників. Сім’ї малювали писанки та оздоблювали великодні кошики.

Під керівництвом майстринь, дітям допомагали їхні мами, бабусі чи татусі.

«Ми робили різні бантики, квіточки приклеювали, біжутерію, мереживо, і так вийшов гарний кошик. Буду у ньому святити паску», – поділилась 11-річна Катерина Жукова.

«Тільки розпочалися такі свята – сімейні, які дійсно дозволяють нам всім познайомитися ближче з сім’ями інших працівників і тим більше навчити дітей українських гарних традицій», – додала дружина працівника компанії Оксана Пахолок, яка прийшла на майстер-клас із донечками.

Схожі майстер-класи відбулися й на інших двох заводах компанії в Одесі та Кам’янці-Подільському. Участь у них взяли понад 130 дітей працівників.

«ПАТ «Миколаївцемент» уже 5 років входить до міжнародної групи CRH. Згідно стратегії компанії, окрім високих стандартів ведення бізнесу, ми також проводимо соціально-відповідальну політику, до якої намагаємося залучати наших працівників, а також їхні родини», – наголосив голова правління ПАТ «Миколаївцемент» Андрій Звіринський.

Підприємство підтримує сімейні цінності.

«Тут дуже багато дітей, гамірно і весело. Батьки зараз на зміні, але прийшла мама з дитиною, щоб залучити її до великої сім’ї CRH. Це діти наших пакувальників, кранівників, офісних працівників. Так ми хочемо показати дітям місце праці їхні батьків. Загалом, це наша третя акція. Попередні були пов’язані із охороною праці та виготовленням новорічного декору», – розповіла менеджерка з персоналу компанії CRH в Україні Юлія Кадубець.



Додамо, компанія CRH – лідер на цементному ринку України. Підприємство виробляє цемент, щебінь, товарний бетон і залізобетонні вироби.