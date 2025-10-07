Трамп певною мірою вже ухвалив рішення щодо постачання Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 6 жовтня, під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що він певною мірою вже ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk.

За словами Трампа, перш ніж відправляти ракети, він спочатку хоче переконатися, як Україна використовуватиме їх.

«Так, я уже майже ухвалив рішення, якщо подумати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх відправлять, мабуть. Мені довелося б поставити це питання», – заявив він.

При цьому, Трамп укотре сказав, що війна між Росією та Україною ніколи не мала розпочатися і, що погане рішення було ухвалено з обох сторін.

Ракети Tomahawk мають дальність дії понад 2 400 км і вагу боєголовки в 450 кг. Це перевищує показники будь-якої іншої зброї, яку отримувала Україна. Питання передачі цих ракет активно обговорюють з липня.

Нагадаємо, 25 вересня, після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку український президент повідомив, що Трамп підтримав удари по російській енергетичній інфраструктурі та збройних заводах у відповідь на російські атаки. Тоді Зеленський повідомив, що використає додаткове обладнання від США по далеких цілях у Росії, якщо його отримає. Після розмови президентів низка ЗМІ повідомила, що Зеленський попросив у Дональда Трампа далекобійні ракети Tomahawk.

29 вересня спецпосланець США щодо України Кіт Келлог повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Водночас рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk наразі немає.