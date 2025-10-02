Також розглядається передача американських ракет Barracuda

США нададуть Україні розвіддані, завдяки яким Україна зможе ефективніше вражати нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру росіян. Про це у середу, 1 жовтня, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських посадовців.

Чиновники заявили виданню, що США поділяться розвідданими, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї, яка дозволить атакували більше цілей у Росії. Мова йде про постачання крилатих ракет Tomahawk і Barracuda. Але остаточне рішення щодо цього ще не прийнято.

«Американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку», – додають у повідомленні.

Америка давно ділиться розвідданими з Україною, але завдяки новим розробкам Києву буде легше вражати нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції Росії.

«Розвіддані в поєднанні з більш ефективною зброєю можуть мати набагато сильніший ефект, ніж попередні удари України по Росії, адже так енергетичній інфраструктурі РФ можна буде завдавати значно більшої шкоди», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 25 вересня, після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку український президент повідомив, що Трамп підтримав удари по російській енергетичній інфраструктурі та збройних заводах у відповідь на російські атаки. Тоді Зеленський повідомив, що використає додаткове обладнання від США по далеких цілях у Росії, якщо його отримає. Після розмови президентів низка ЗМІ повідомила, що Зеленський попросив у Дональда Трампа далекобійні ракети Tomahawk.

29 вересня спецпосланець США щодо України Кіт Келлог повідомив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Водночас рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk наразі немає.