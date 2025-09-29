Кіл Келлог вважає, що США дозволили Україні бити по Росії далекобійною зброєю, зважаючи на заяви Трапа та його адміністрації

Спецпосланець США щодо України Кіт Келлог повідомив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомила у понеділок, 29 вересня, старша кореспондентка Білого дому та ведуча телеканалу Fox News Джекі Генріх.

На своїй сторінці в іксі вона оприлюднила фрагмент розмови з Кітом Келлогом, який відповідає на запитання щодо України. Зокрема, на питання, чи дозволив Трамп далекобійні удари України по території Росії, Келлог відповів ствердно.

«Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність завдавати ударів углиб. Ніяких укриттів немає», – заявив Келлог.

Спецпосланець також додав, що Росія не виграє у війні проти України, бо в іншому випадку вона була б вже у Києві, Одесі та за Дніпром. На питання, чи готові США передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, Келлог відповів, що наразі остаточного рішення щодо цього немає.

Нагадаємо, 25 вересня, після переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Нью-Йорку український президент повідомив, що Трамп підтримав удари по російській енергетичній інфраструктурі та збройних заводах у відповідь на російські атаки. Тоді Зеленський повідомив, що використає додаткове обладнання від США по далеких цілях у Росії, якщо його отримає.

Після розмови президентів низка ЗМІ повідомила, що Зеленський попросив у Дональда Трампа далекобійні ракети Tomahawk. Востаннє прохання отримати ракети цього класу звучало восени 2024 року – тоді Зеленський просив Tomahawk у межах таємного додатка до «плану перемоги».