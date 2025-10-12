Про оновлення щодо електропостачання Донецька ОВА повідомлятиме додатково

Уранці неділі, 12 жовтня, російська армія знову атакувала енергетичну інфраструктуру на Донеччині. Населені пункти області залишились без електропостачання. Про це в телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Філашкін розповів, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в регіоні. Однак остаточні обсяги шкоди й терміни відновлення ще мають встановити.

«Тим часом в області працюють “пункти незламності”, де є тепло, електрика та інтернет», – додав керівник Донеччини.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів ухвалив мораторій на відключення електрики на прифронтових територіях. Також уряд виділив додаткові 1,5 млрд грн для захисту енергообʼєктів в цих регіонах.