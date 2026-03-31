Дрони Сил оборони врятували українських військових від полону
Бійці 225-го окремого штурмового полку за допомогою дронів звільнили двох українських військових, які потрапили в полон під час зачистки населеного пункту на Запорізькому напрямку. Про це повідомила пресслужба ОШП в телеграмі 31 березня.
Зазначається, що до тактичної операції також долучилися підрозділи 108-ї бригади та інші суміжні підрозділи Сил оборони, які надали підтримку з повітря.
Безпілотники атакували російського окупанта, який зі зброєю супроводжував полонених українців. Почувши наближення першого FPV-дрона, конвоїр не встиг сховатися за спинами своїх заручників і в паніці вирішив відокремитись, після чого був ліквідований.
До слова, підрозділ 43-ї ОМБр захопив у полон росіян, які намагалися з пропагандистською метою встановити прапор РФ у селищі Ківшарівка на Харківщині.