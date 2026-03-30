ЗСУ полонили росіян, які намагались встановити прапор РФ у Ківшарівці на Харківщині
Російські окупанти регулярно намагаються створити ілюзію перемоги на фронті
Підрозділ 43-ї окремої механізованої бригади (43 ОМБр) взяв у полон російських військових, які намагалися з пропагандистською метою встановити прапор РФ у селищі Ківшарівка на Харківщині. Про це в понеділок, 30 березня, повідомили в соцмережах бригади.
«Ківшарівка “взята”. Принаймні – у звітах Міноборони РФ. На землі все трохи інакше. Схоже, досвід Купʼянська і Купʼянська-Вузлового так нічому і не навчив. Навіть після всіх “розборів” у групіровці “запад” – сценарій той самий: намалювати перемогу, а далі як вийде», – зазначають українські військові.
Допис російського Міноборони про начебто захоплення Ківшарівки (Скриншот 43 ОМБр)
Під час цієї невдалої спроби росіян інсценувати захоплення населеного пункту українські бійці ліквідували чотирьох окупантів, ще шестеро здалися в полон. Російські «флаговтикери» належали до 153-го танкового полку ЗС РФ, додали в 43 ОМБр.
Зауважимо, за даними аналітичного проєкту DeepState та Генерального штабу ЗСУ, просування росіян у згаданому районі не зафіксовано.
