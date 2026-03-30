Захоплені в полон солдати 153-го танкового полку ЗС РФ

Підрозділ 43-ї окремої механізованої бригади (43 ОМБр) взяв у полон російських військових, які намагалися з пропагандистською метою встановити прапор РФ у селищі Ківшарівка на Харківщині. Про це в понеділок, 30 березня, повідомили в соцмережах бригади.

«Ківшарівка “взята”. Принаймні – у звітах Міноборони РФ. На землі все трохи інакше. Схоже, досвід Купʼянська і Купʼянська-Вузлового так нічому і не навчив. Навіть після всіх “розборів” у групіровці “запад” – сценарій той самий: намалювати перемогу, а далі як вийде», – зазначають українські військові.

Допис російського Міноборони про начебто захоплення Ківшарівки (Скриншот 43 ОМБр)