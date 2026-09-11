Пожежа на складі OZON у Саратові, 11 вересня

У ніч та вранці 11 вересня безпілотники атакували нафтопереробний завод та логістичний центр OZON в російському Саратові. Окрім цього, унаслідок ракетної атаки пошкоджено промислове підприємство у Волгограді. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок атаки БпЛА у Саратові пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапив Саратовський НПЗ, на території якого виникла пожежа. Підприємство вже неодноразово атакували дрони – щонайменше 16 разів.

Пожежа в районі Саратовського НПЗ, 11 вересня

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ПАТ «Саратовський НПЗ» – це одне з найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Його заснували у 1934 році, а з 2013 року завод входить до структури російської нафтової компанії «Роснєфть».

Також безпілотники атакували логістичний центр Ozon у Саратові. У компанії повідомили про евакуацію працівників і заявили, що попередньо ніхто не постраждав. На території центру виникла пожежа, яку ліквідовують екстрені служби.

Через атаку Ozon прибрав із продажу товари, які зберігалися в пошкодженому логістичному центрі. Склад у Саратові та області тимчасово не приймає замовлення клієнтів і товари продавців, а також не здійснює доставку.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про пошкодження багатоквартирного будинку та промислового підприємства у Волгограді. Перед цим у регіоні оголошували ракетну загрозу.

За його словами, унаслідок обстрілу в Красноармійському районі Волгограда було пошкоджено багатоквартирний будинок, постраждали дві людини.

«Також зафіксовано падіння уламків на території промислового підприємства на півдні Волгограда. Працюють оперативні служби, ліквідація наслідків триває», — йдеться в повідомленні.

Бочаров не уточнив, яке саме підприємство було пошкоджено. Водночас російські пабліки повідомили про атаку на Волгоградський НПЗ.

Крім того, місцеві жителі повідомляли про вибухи в Самарі та Каспійську (Дагестан). У Каспійську, за попередніми даними, під удар безпілотників міг потрапити порт. У Самарі очевидці повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Зауважимо, українська сторона наразі не коментувала наслідки атаки на Росію.

Нагадаємо, 10 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження щонайменше трьох російських суден у порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ. Йдеться про морський тральщик «Железняков», фрегат «Адмирал Ессен» та великий десантний корабель проєкту 11711 «Пётр Моргунов».