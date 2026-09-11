Хімзавод «Азот» у Березниках

Уранці п’ятниці, 11 вересня, ударні безпілотники атакували хімічний завод «Азот» у Березниках Пермського краю Росії. Працівники підприємства повідомили про вибухи та зупинку технологічного процесу.

Місцеві жителі також чули вибухи й стрілянину. На оприлюднених у соцмережах кадрах видно момент влучання безпілотника на території хімічного заводу.

За даними очевидців, пошкоджень міг зазнати цех із виробництва аміаку. У Березниках, за їхніми словами, відчувається запах аміаку.

Після атаки в місті скасували заняття у школах та приймання пацієнтів у лікарнях. Роботу також тимчасово призупинили деякі промислові підприємства.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Азот» є філією АТ «ОХК «Уралхім» та одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Комплекс займає близько 140 га і налічує близько 90 виробничих корпусів та 22 основні й допоміжні підрозділи. На підприємстві працюють близько 2500 людей.

Завод виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну селітру, карбамід та іншу хімічну продукцію. Його продукція має значення для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, азотну кислоту використовують для виробництва вибухових речовин і порохів на низці підприємств ВПК РФ.

Зазначимо, Березники розташовані приблизно за 1500 км від держкордону України. «Азот» уже атакували українські безпілотники у жовтні 2025 року. Тоді внаслідок удару технологічний процес на підприємстві тимчасово зупиняли.

Україна наразі офіційно не коментувала наслідки атаки на РФ.