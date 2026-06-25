Дим над станицею Полтавською 25 червня

У четвер, 25 червня, безпілотники атакували нафтобазу в станиці Полтавській Краснодарського краю РФ. Крім того, під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури в анексованому Криму. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю РФ, унаслідок падіння уламків дронів на території нафтобази виникла пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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Водночас телеграм-канал Supernova+ повідомив про щонайменше три пожежі на території нафтобази, посилаючись на фотографії мешканців станиці Полтавської.

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Відомо, що компанія АТ «Полтавська нафтобаза» також пов’язана з мережею АЗС PNB у Краснодарському краї РФ та займається гуртовим і роздрібним продажем пального.

Також повідомляється про нові удари по енергетичних об’єктах в окупованих Севастополі та Сімферополі. За інформацією моніторингових ресурсів, після нічних ударів перебої з електропостачанням зафіксували майже вздовж усього кримського узбережжя.

Уранці четверга самопроголошений голова адміністрації Севастополя Михаїл Развожаєв заявив, що в місті запровадили режим тимчасових відключень електроенергії. За його словами, обмеження пов’язані з перевантаженням енергомереж за межами Севастополя.

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Зауважимо, на момент публікації новини у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ нічну атаку на анексований Крим та РФ не коментували.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня після масованого удару дронів по енергетичній інфраструктурі окупований Севастополь залишився без світла. За даними місцевих, під удар потрапила Балаклавська теплоелектростанція – одна з ключових електростанцій півострова.