Мірослав Симонов перейшов на бік України після переведення до однієї з «м’ясних» бригад

Російський військовослужбовець Мірослав Симонов, який служив у дроновому підрозділі «Рубікон», перейшов на бік України. Про це у неділю, 15 лютого, повідомив проєкт «Хочу жить».

Військовий розповів, що він родом із Новосибірська та до мобілізації працював у сфері нерухомості. Під час поїздки до Москви його затримали правоохоронці та, як стверджує Симонов, поставили перед вибором: строкова служба з перспективою відправлення на фронт або оформлення переведення ближче до батька, який уже служив у підрозділі забезпечення.

Після підписання документів його доправили до пункту збору «Авангард», а згодом – на полігон «Погоново» у Воронезькій області. Там протягом кількох тижнів новобранців готували як штурмовиків, після чого розподіляли за спеціалізаціями.

Симонова скерували до підрозділу безпілотних літальних апаратів і відправили на Луганщину. Він потрапив до спецроти БпЛА при 20-й армії РФ. Там, за його словами, він виконував переважно тилові завдання та пройшов короткий курс підготовки з керування квадрокоптерами Mavic.

Згодом частину військових перевели до новоствореного батальйону. Як стверджує Симонов, досвідчених операторів командування залишило на місці, натомість його разом з іншим військовим направили до елітного підрозділу «Рубікон».

Побачивши, наскільки легко в армії Росії віддають накази про знищення полонених та як виправдовують убивства цивільних, росіянин вирішив втекти з частини. Проте згодом його затримали та перевели до однієї з так званих «м’ясних» бригад.

На той момент він уже знав про проєкт «Хочу жить», відтак скориставшись нагодою, Симонов перейшов лінію фронту та приєднався до української сторони.

Нагадаємо, у 2023 році повідомляли, що колишній офіцер головного розвідувального управління Росії Владіслав Аммосов вирішив воювати на боці України проти росіян.