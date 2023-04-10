Владіслав Аммосов вже пройшов всі можливі перевірки СБУ і ГУР

Колишній офіцер головного розвідувального управління Росії [ГРУ] Владіслав Аммосов вирішив воювати на боці України проти росіян. Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Уродженець Якутії Аммосов пропрацював в російських збройних силах та спецслужбах понад 15 років, але покинув службу ще до окупації Криму. Після цього жив в одній із країн Євросоюзу. За його словами, в Україну він хотів потрапити одразу після початку повномасштабного російського вторгнення. Йому вдалось це зробити завдяки Громадянській раді у Польщі [політичне об'єднання, яке займається набором добровольців до лав національних підрозділів у складі ЗСУ].

«Колишніх офіцерів не буває. Я готовий хоч зараз у диверсійно-розвідувальній групі йти на територію Росії і там знищувати ворогів. Вороги моєї батьківщини – це ті, хто зараз підтримує цю путінську владу», – розповів Аммосов.

За словами Аммосова, наразі вже розпочався процес створення «Сибірського батальйону», метою якого буде відвоювання права народів Росії на свободу. Він уточнив, що росіян, які хочуть воювати на боці України досить багато – «було вже дві хвилі запису до лав добровольців і зараз почалась третя».

Владіслав Аммосов вже пройшов всі можливі перевірки СБУ, ГУР та інших правоохоронних органів України. Джерела «Радіо Свобода» у ЗСУ та українських спецслужбах підтвердили факти із розповіді Аммосова.