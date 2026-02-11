Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ

У ніч на середу, 11 лютого, підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Криму, поблизу населеного пункту Лобанове, зазнав ураження склад пально-мастильних матеріалів противника. Також у Запорізькій області біля населеного пункту Балочки було уражено склад матеріально-технічного забезпечення, а поблизу Любимівки під удар потрапив район зосередження військової техніки росіян. Крім того, у районі Гуляйполя Сили оборони завдали удару по місцю скупчення особового складу підрозділу зі складу центру «Рубікон».

У Донецькій області в районі населеного пункту Третяки українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Оса». Ще один зенітний ракетний комплекс «Тор» було уражено на ТОТ Херсонської області поблизу населеного пункту Воскресенське.

Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Волгоградський» у Волгограді, який залучений до забезпечення російських окупаційних сил. На території підприємства зафіксовано пожежу. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Раніше про атаку на нафтопереробний завод повідомляли російські телеграм-канали. Удар припав на найбільший НПЗ Волгоградської області та один із ключових активів компанії «Лукойл». Завод щорічно переробляє понад 15 млн т нафти, виробляючи бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.