Друга нитка російського газогону «Турецький потік» ймовірно пройде через Болгарію

Президенти Росії й Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган обговорили тему продовження транзитного газопроводу «Турецький потік» в Болгарію і підтримали цю ідею, заявив прем'єр Болгарії Бойко Борисов на прес-конференції в Москві.

«Володимир Путін повідомив, що вчора обговорив це питання з президентом Туреччини Ердоганом, і ніхто не заперечує, щоб “Турецький потік” продовжився ]в Європу] через Болгарію. Додатково [очільник «Газпрому» Олексій] Міллер і наші міністри знайдуть ту сферу, в якій буде здійснюватися перерозподіл за контрактами з іншими країнами, здійснюватися транзит, торгівля газом», – сказав болгарський прем’єр, якого процитувала агенція «Інтерфакс».

Борисов також додав, що газу, що надходить в Болгарію з боку України і Туреччини, достатньо для створення газового хабу.

«Зараз на базі того обсягу, який надходить з Росії по території України і додатково по лінії “Турецького потоку”, достатньо. І потрібно знайти ту формулу, щоб реалізувати ідеї будівництва газорозподільного хабу», – сказав він.

За словами прем'єра, всі питання, які РФ і Болгарія обговорювали по газу, схвалила Єврокомісія.

Нагадаємо, окрім «Турецького потоку», Росія прокладає ще один газогін – «Північний потік-2». Обидва газопроводи транзитуватимуть російський газ в обхід України, яка зараз є основною транзитеркою російського газу до ЄС.