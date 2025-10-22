За кермом Hyundai Tucson, внаслідок зіткнення якого з огорожею загинуло двоє людей, був вчитель образотворчого мистецтва з Надвірнянського району. Правоохоронці встановили, що він був у стані алкогольного сп’яніння.

Йдеться про смертельну аварію, яка сталася на Прикарпатті 21 жовтня. У салоні автомобіля перебувало семеро людей, серед яких — пʼятеро неповнолітніх. Водій – 23-річний вчитель місцевого ліцею, напідпитку на швидкості з’їхав з дороги і врізався у бетонну опору огорожі.

Внаслідок аварії на місці події загинув 14-річний син працівниці Надвірнянської ЦРЛ, а 21-річний пасажир – парамедик «швидкої» Іван Корнелюк помер у лікарні.

Ще чотирьох учнів місцевого ліцею госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Директор медзакладу Тарас Мельник розповів «Суспільному», що троє з них – у реанімації з черепно-мозковими травмами та забоями, один – у відділенні травматології та ортопедії з нейрохірургічною травмою та пошкодженням хребта.

«На щастя, наразі операцій вони не потребують, загрози життю немає», — зазначив медик.

В Івано-Франківській обласній прокуратурі повідомили, що відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.