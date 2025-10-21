Аварія сталася у селі Красна Надвірнянського району

У вівторок, 21 жовтня, у селі Красна Надвірнянського району 23-річний водій Hyundai Tucson не впорався з керуванням і в’їхав в огорожу. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще чотирьох – госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 21 жовтня, повідомлення про аварію надійшло близько 14:00.

«В авто перебували шестеро людей. Внаслідок ДТП 14-річний хлопець загинув на місці події, а 21-річний – помер у медзакладі», – розповіли правоохоронці.

Інших чотирьох пасажирів доставлено до лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини аварії.