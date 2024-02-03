Згодом Анджей Дуда заявив, що російська окупація українських територій включно з Кримом є злочином

Президент Польщі Анджей Дуда висловив невпевненість щодо того, чи зможе Україна повернути Крим. На заяву польського президента відреагувало посольство України у Польщі, повідомивши у суботу, 3 лютого, що деокупація Криму є спільним обов’язком.

У п’ятницю, 2 лютого, польська газета Rzeczpospolita повідомила, що в інтерв’ю для Kanał Zero Анджей Дуда висловив невпевненість, чи можливо буде повернути Крим під контроль України. Польський президент сказав, що йому важко відповісти на питання щодо деокупації Криму, і що півострів є «особливим місцем».

«Крим є особливим місцем, зокрема з історичних причин. Тому що насправді, якщо дивитися історично, тривалий час він був під контролем Росії», – заявив Анджей Дуда.

Водночас Дуда повідомив, що сподівається на повернення до України окупованих територій Донеччини та Луганщини. Заява польського президента викликала неоднозначну реакцію громадськості, яка припустила, що вислів Дуди можуть використовувати російська пропаганда.

На заяву Анджея Дуди відреагував уповноважений посол України у Польщі Василь Зварич. Він заявив, що Крим – це Україна, і Україною залишиться.

«Тимчасова окупація Росією Криму є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму є нашим спільним завданням і обов’язком перед вільним світом. Ми це зробимо без сумніву. Ми віримо і працюємо разом», – повідомив Василь Зварич.

У відповідь на реакцію українського посольства Анджей Дуда заявив, що його позиція щодо війни Росії проти України є однозначною та зрозумілою. Також польський президент зазначив, що окупація Росією будь-яких територій України, включно із Кримом, є злочином, а російський імперіалізм потрібно зупинити.