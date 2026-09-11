Електроопора впала на бус ТЦК у селі Ворокомле

У селі Ворокомле Камінь-Каширського району два цивільні автомобілі підрізали бус ТЦК, після чого той зіткнувся з електроопорою та перекинувся. Унаслідок аварії постраждали четверо військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК та СП.

Аварія сталася у четвер увечері, 10 вересня. За інформацією терцентру комплектування, два цивільні легковики створили аварійну ситуацію, через яку водій службового буса втратив керування. Автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся.

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Від удару електроопора зламалася та впала на бус ТЦК. Водія затиснуло в понівеченому салоні.

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«Унаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, його пасажир – у стані середньої тяжкості. Обох госпіталізували. Ще двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої», – повідомили у ТЦК.

Пошкоджений внаслідок перекидання бус ТЦК

За інформацією поліції Волині, одного з учасників події, 36-річного місцевого жителя, затримали. За даними правоохоронців, чоловік переслідував службовий автомобіль і спричинив аварію. Йому можуть повідомити про підозру за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обовʼязок). Санкція статті передбачає від п’яти до 12 років позбавлення волі.