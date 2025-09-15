Бельведерський палац у Варшаві є резиденцією президента Польщі

У понеділок, 15 вересня, Служба охорони держави затримала у Варшаві двох громадян Білорусі, які керували дроном, що літав над урядовими будівлями.

«Щойно Служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями (Паркова) та Бельведер. Затримано двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту», – повідомив прем'єр-міністр у соцмережі Ікс о 21:16.

За словами речника SOP (Служба державної охорони) Богуслава Піорковського, чоловіків, які керували безпілотником, затримали на місці події.

«Офіцери Служби охорони держави, які патрулювали околиці, помітили дрон. Чоловіки, які керували БпЛА, були затримані на гарячому. Їх передали поліції. Це не становило загрози для об'єкта», – повідомив в Polsat News речник SOP Богуслав Піорковський.

Бельведерський палац – палац у Варшаві, що розташований на Бельведерській алеї поблизу Лазенківського палацу. Будівлю звели у 1660-х роках як аристократичний особняк. Протягом двохсот років її кілька разів перебудовували. У 1918 році палац став місцем Ради міністрів, а з 1995 року – офіційним місцем перебування президента Польщі.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну безпілотники залетіли на територію Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях. З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити близько чотирьох. Відомо, що для збиття російських БпЛА авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7.

12 вересня стало відомо, що українські військові навчатимуть польських колег збивати безпілотники. Навчання відбуватимуться на території Польщі.