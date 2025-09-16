Інцидент стався близько 19:00 поблизу палацу Бельведер у центрі Варшави

У Варшаві поліція затримала 21-річного громадянина України та 17-річну громадянку Білорусі, які ввечері 15 вересня запустили дрон над урядовими будівлями. Безпілотник вдалося перехопити, його вилучили. Раніше офіційні джерела повідомляли про затримання двох громадян Білорусі.

Як повідомляє Polsat News, поліція перевіряє особи українця та білоруски та з’ясовує, чи мають вони право на легальне перебування в Польщі. За даними прокуратури, їх поки що не допитали, а за неофіційними свідченнями медіа стало відомо, що в їхніх квартирах проводяться обшуки.

Затриманих підозрюють у порушенні статті 212 авіаційного права. Вони провели ніч у кімнаті для затриманих.

«Служба охорони держави знешкодила дрон, що літав над будівлями на вулиці Парковій та над Бельведером», – заявив прем’єр Дональд Туск. За словами речника Служби охорони держави, дрон помітили патрульні поблизу урядових об’єктів.

Польське видання RMF FM повідомило, що речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський наголосив, що за розвитком ситуації стежать співробітники Агентства внутрішньої безпеки. «На цьому етапі ми далекі від того, щоб стверджувати, що тут стався якийсь акт диверсії чи шпигунства. Співробітники ABW тримають руку на пульсі», — Добжинський. Також він припустив, що, ймовірно, молоді люди хотіли просто зняти відео.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня Дональд Туск повідомив, що Служба охорони держави затримала у Варшаві двох громадян Білорусі, які керували дроном, що літав над урядовими будівлями.