Священнослужитель УПЦ МП влаштував стрілянину на Закарпатті

Стрілянину в селищі Вишково Закарпатської області влаштував 45-річний священник Української православної церкви Московського патріархату. Про це у четвер, 15 жовтня, повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, священнослужитель, йдучи центральною вулицею селища, здійснював хаотичні постріли. Унаслідок стрілянини загинули двоє чоловіків віком 62 та 64 роки, ще трьох людей із пораненнями госпіталізували до лікарні.

Для розшуку стрільця в селищі розгорнули спецоперацію «Грім». Правоохоронці встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Ним виявився 45-річний священник. Правоохоронці не розголошують ім’я затриманого, але, за даними власних джерел ZAXID.NET, ідеться про Карла Шпільку з Хустської єпархії УПЦ МП.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох або більше осіб і замаху на умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Мотиви злочину наразі невідомі.

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Нагадаємо, вдень у четвер, 15 жовтня, близько 16:00 стало відомо, що озброєний чоловік вчинив стрілянину в прикордонному селищі на Закарпатті.