Інцидент стався у селищі Вишково

У четвер, 15 жовтня, у селищі Вишково Хустського району місцевий мешканець відкрив вогонь на вулиці, застреливши двох чоловіків та поранивши жінку. Нападника затримали.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, інцидент стався близько 16:00.

«За попередньою інформацією, невідомий здійснив кілька пострілів. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули, ще одна жінка отримала поранення. Загальна кількість травмованих уточнюється», – розповіли правоохоронці.

Для затримання озброєного закарпатця на території району ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім». Стрільця розшукали за лічені хвилини, ним виявився 45-річний місцевий житель. Наразі з ним працюють слідчі.

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Подробиці інциденту у поліції обіцяють оприлюднити згодом.

Вишково – прикордонне селище у Хустському районі з населенням понад 8 тис. людей.