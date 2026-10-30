Медсестри продава таблетки з вмістом метадону

Поліцейські викрили двох медичних сестер центральної міської лікарні в Шептицькому на Львівщині, які займалися збутом нарковмісних таблеток. Метадон, що був призначений для замісної терапії наркозалежних, продавали іншим людям.

Як повідомили в п’ятницю, 30 жовтня, у поліції та прокуратурі Львівщини, медсестри, відповідальні за видачу препаратів, здійснювали торгівлю таблетками безпосередньо у робочому кабінеті.

Правоохоронці задокументували, як медпрацівниці незаконно збули понад 120 нарковмісних таблеток. 27 жовтня одну з фігуранток затримали після чергової оборудки – збуту 21 таблетки із вмістом метадону.

Окрім того, під час санкціонованого обшуку у робочому кабінеті зловмисниць вилучили ще 60 нарковмісних таблеток, які вони зберігали для збуту.

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Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять фактів, коли замість трьох реальних пацієнтів по таблетки приходила лише одна особа. Вона підписувалася та забирала одразу весь обсяг – по 21 таблетці щоразу. Таким чином жінка незаконно отримала у медустанові 70 таблеток «для знайомих» і решту – офіційно для себе.

В лікарні провели обшуки

«Також, за попередньою інформацією, деякі наркозалежні, які були на обліку, фактично взагалі не з’являлася до закладу. При цьому в документах фіксувалося, що препарати їм нібито видавали. Окрім цього, пацієнтам могли видавали меншу кількість таблеток, ніж розраховано на тиждень вживання, тоді як у звітності був внесений повний обсяг», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Обом медсестрам повідомили про підозри у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ), а одній з них ще додатково – у незаконному зберіганні з метою збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ). За даними ZAXD.NET, наркотичними таблетками торгували медсестри КНП «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради».