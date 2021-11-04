Поліцейських уже допитали у межах розслідування й усунули від виконання службових обов’язків

Районна прокуратура міста Млава Мазовецького воєводства оголосила обвинувачення двом правоохоронцям у справі про побиття 30-річного українця. Про це з посиланням на районного прокурора Млави Марціна Багінського пише «Укрінформ».

Як повідомляється інцидент стався ще 16 вересня. Ввечері того дня поліція нібито отримала повідомлення про бійку за участю трьох чоловіків. Двом із них правоохоронці виписали штрафи, а одному зробили зауваження.

Однак один із них, а саме 30-річний українець вже наступного дня прийшов до поліції, щоб поскаржитися на дії правоохоронців. За їхньою версією, чоловік був п’яним, тож йому сказали прийти наступного дня, щоб подати заяву. Натомість українець прийшов до прокуратури і заявив, що його вивезли до лісу за межами Млави, де один із поліцейських побив його кийком і лишив там.

За словами прокурора Багінського, обвинувачення підтвердило перевищення повноважень поліцейськими. Їх уже допитали у межах розслідування й усунули від виконання службових обов’язків.

Далі справу проти правоохоронців можуть закрити за відсутністю складу злочину або передати до суду. У разі доведення вини поліцейським загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як інформував ZAXID.NET, 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області загинув у вроцлавському витверезнику 30 липня. Однак про його смерть стало відомо лише через два тижні. 2 вересня Gazeta Wyborcza опублікувала подробиці про те, як польські поліцейські з працівниками витверезника катували Никифоренка, внаслідок чого він помер.

Українські та польські активісти у вересні вже декілька разів пікетували управління поліції Нижньосілезького воєводства у Вроцлаві, вимагаючи справедливості, захисту і чесного розслідування справи щодо смерті Никифоренка.