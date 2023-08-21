Двох впливових «злодіїв у законі» на прізвиська «Умка» і «Лаша Сван» судитимуть за організацію злочинних зібрань (сходок) кримінальних елементів. Про це в понеділок, 21 серпня, повідомили в Національній поліції. За інформацією правоохоронців, обвинувальний акт щодо них вже передано до суду.

«Умку» коронували у 2014 році, а «Лашу Свана» – вор в законі" з 1995-го, вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу. У травні 2021 року поліція вже затримувала цих кримінальних авторитетів, однак у липні Умку відпустив Печерський суд. Під час цього затримання у них вилучили понад 3,2 млн доларів США злочинного «общака».

27 грудня 2022 року Нацполіція повідомила, що «Умка» і «Лаша Сван», перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності у період з 14 грудня 2020 до 19 березня 2021 року організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях на території України. Їх затримали й повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Відомо, що на «сходках» авторитети ухвалили рішення про виділення фінансової допомоги з так званого «злодійського общака» на «святкові потреби» криміналітету та «злодіїв у законі», які перебувають у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими «повноваженнями» лідера організованої злочинної групи – збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

Слідчі вже закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні. Тепер, за погодженням з Офісом генерального прокурора, обвинувальний акт стосовно двох осіб, які перебувають у статусі "вора в законі", скеровано до суду. «Умку» та «Лашу Свана» обвинувачують у Організації, сприянні у проведенні або участі у злочинному зібранні (сходці). Їм загрожує від семи до 1дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.