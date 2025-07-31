В суді один з братів хотів взяти всю провину на себе

Чернівецький апеляційний суд призначив найвищу міру покарання для двох братів з Кіцманської громади за жорстоке вбивство подружжя. Їх засудили до довічного ув’язнення. Під час апеляційного розгляду один з родичів намагався всю провину взяти на себе. Однак суд його переконання не взяв до уваги.

Вбивство сталося в селі Ставчани Кіцманського району в липні 2022 року. За даними поліцейських 11 липня 2022 року двоє братів Олександр та Валентин Москалюки, які проживали в цьому ж населеному пункті пограбували та вбили подружжя пенсіонерів.

Потерпілі – жителі Чернівців, у Ставчанах мали дачний будинок, куди час від часу навідувались. Господаря вбивці жорстоко вбили відразу. Його дружину – після того, як вона показала схованку з грошима. Знаряддям вбивства стала сокира, яку потім зловмисники сховали на подвір’ї власного будинку.

Вбивці проникли в будинок через підважене металопластикове вікно

Брати викрали 13 тис. грн, банківську картку та телефон, з якого старший із братів намагався зняти кошти з банківського рахунку потерпілих, однак його спроби були заблоковані. Заставнівський районний суд 25 лютого визнав їх винними, проте призначив 15 років ув’язнення. Прокуратура з вироком не погодилася, оскаржила його в апеляційному суді, наполягаючи на довічному ув’язненні.⠀

Під час розгляду в апеляції один із братів визнав провину і намагався взяти всю відповідальність на себе. Інший в той момент почав заперечувати участь у вбивстві і стверджував, що родич під тиском правоохоронців обмовив його під час слідчого експерименту.

Втім, Чернівецький апеляційний суд оцінив зібрані прокурором докази, визнав їх такими, які доводять співучасть обох чоловіків. Вирок апеляційної інстанції – обом злочинцям призначили довічне позбавлення волі.