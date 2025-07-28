У серпні 2024 року його випсустили з СІЗО під домашній арешт

Обвинувачений у вбивстві випускниці з Вишнівця Василь Гнатюк розбив електронний браслет і намагався втекти. Правоохоронці його затримали, а Кременецький районний суд знову змінив йому запобіжний захід – на тримання під вартою.

Гучне вбивство випускниці з Вишнівця Ірини Мукоїд сталося у 2017 році. Дівчину знайшли на узбіччі дороги Тернопіль – Кременець. Тоді правоохоронці розслідували вбивство, поєднане зі зґвалтуванням. Після зібраних доказів та доступу до телефонних дзвінків затримали неповнолітнього місцевого жителя Василя Гнатюка.

Після розслідування справу передали в суд, де вона перебуває вже вісім років. Вироку суду наразі для вже повнолітнього Василя Гнатюка немає. 14 серпня 2024 року Кременецький районний суд змінив рішення про зміну запобіжного заходу із тримання під вартою на домашній арешт. Причиною стало клопотання адвоката підозрюваного через те, що Василь Гнатюк має проблеми зі здоров’ям. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжували, востаннє – 24 червня 2025 року терміном на 2 місяці.

Однак за даними прокуратури Тернопільщини, 24 липня 2025 року правоохоронці отримали сигнал про пошкодження електронного браслета. Як виявилося, обвинувачений розбив його та втік. «Підозрювали, що він може втекти в Росію, адже раніше в нього були зв’язки з країною-агресором. Однак знайшли його в сусідньому селі», – розповіли в прокуратурі ZAXID.NET.

Чоловіка розшукали та доставили до місця проживання. Він був у стані наркотичного сп’яніння.

«Через ризики, що обвинувачений буде переховуватися від правоохоронців і суду, старший прокурор Віталій Панченко подав клопотання про зміну запобіжного заходу – на тримання під вартою. Кременецький районний суд задовольнив клопотання», – повідомили в прокуратурі.

Додамо, що вбивство випускниці Ірини Мукоїд у Вишнівці сталося вночі 26 червня 2017 року. Тіло 17-річної дівчини близько 6:40 того дня на узбіччі дороги виявив місцевий житель, який викликав поліцію та «швидку». Під час розслідування з'ясувалося, що дівчину також було зґвалтовано у неприродній спосіб.

Правоохоронці по гарячих слідах встановили особу підозрюваного – ним виявився 16-річний місцевий мешканець Василь Гнатюк. Спочатку жителі Вишнівця не повірили правоохоронцям, родичі хлопця влаштовували протести з перекриттям дороги міжнародного сполучення Тернопіль – Кременець. Однак після того, як в поліції оприлюднили докази та телефонні розмови Василя Гнатюка зі своїм братом та матір’ю, де він розповідає, що вбив дівчину, протести припинилися.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Василя Гнатюка помістили в Чортківське СІЗО, поки тривали суди в різних інстанціях. У липні 2024 року справу повернули в Кременецький районний суд, де почали розглядати спочатку.