ДТП сталася у Радехівській громаді

У середу ввечері, 4 жовтня, неподалік села Сушно Радехівської громади на Львівщині п’яний 44-річний батько віз двох дітей на підводі. Під час руху коні сполохались, діти випали з підводи і з серйозними травмами потрапили до лікарні. 8-річна дівчинка перебуває у важкому стані. Батькові загрожує кримінальна відповідальність.

За даними поліції Львівщини, увечері близько 19:40 неподалік села Сушно Червоноградського району з гужової підводи випали двоє малолітніх дітей – хлопчик та дівчинка, місцеві мешканці, віком по 8 років. Внаслідок падіння школярі отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф, 8-річну дівчинку та її брата-однолітка госпіталізували у львівську лікарню святого Миколая. За попередніми даними, у дівчинки важкі травми – політравма, закрита черепно-мозкова травма, забій органів черевної порожнини та перелом стегнової кістки. У хлопчика – забої органів черевної порожнини.

Під час експертизи поліцейські встановили, що 44-річний водій підводи, батько травмованих дітей, перебував у нетверезому стані – медики виявили у його крові 1,7 проміле алкоголю. За його словами, коні наполохались та понеслись, а діти не змогли втриматись на возі та випали.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення чинних на транспорті правил (ст.291 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.