Двоє людей загинули в понеділок, 15 травня, внаслідок обстрілу росіянами прифронтового села Дворічна, що в Куп’янському районі на Харківщині, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу загинули 2 людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться в його повідомленні.

Крім того, внаслідок цього обстрілу ще один чоловік 52 років отримав осколкові поранення. Його госпіталізували.

Зауважимо, що напередодні росіяни обстріляли село Стариця Чугуївського району. Тоді також загинули двоє цивільних: 59-річна жінка і 65-річний чоловік.

Додамо, що росіяни регулярно обстрілюють Харківщину попри те, що ЗСУ звільнили від окупантів більшу частину області ще у вересні.