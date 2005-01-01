Двоє людей загинули в ДТП на Закарпатті

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:385450

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В Рахівському районі Закарпатської області після зіткнення з бетонною огорожею перекинувся автомобіль Volkswagen Sharan на чеських номерах, внаслідок чого загинули двоє людей.

За повідомленням рятувальників, аварія сталася о 01:45 в селі Ясіня.

«Водій автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною огорожею й перекинувся догори колесами. В автомобілі перебували дві людини. Вони внаслідок ДТП загинули», – йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили, що одним з загиблих виявився місцевий житель 1983 року народження, який був пасажиром автомобіля. Разом з тим інформації про загиблого водія немає.

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