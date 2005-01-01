На Прикарпатті внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинула 31-річна жінка

Від зіткнення обидва транспортні засоби перекинулися

В Тисменицькому районі Івано-Франківської області в середу, 6 червня, пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинула 31-річна пасажирка автобуса. Крім того, ще понад 10 людей отримали поранення.

Аварія сталася близько 16:30 в селі Майдан. За повідомленням обласної поліції, на автодорозі державного значення «Стрий – Чернівці», водій рейсового автобуса «І-Ван», здійснюючи перевезення пасажирів за маршрутом «Івано-Франківськ – Калуш», рухаючись в напрямку Калуша, розпочав обгін вантажівки марки «ЗІЛ-130», виїхавши на смугу зустрічного руху. Саме в цей час водій «ЗІЛа», завантаженого піском, який рухався з ним у попутньому напрямку, почав здійснювати поворот ліворуч. Це призвело до зіткнення транспортних засобів, унаслідок чого вантажівка перекинулася відразу, а автобус з’їхав в лісосмугу, де за кількадесят метрів також перекинувся.

«В результаті ДТП, за попередніми даними, одна пасажирка автобуса 1987 р.н. внаслідок отриманих тілесних ушкоджень померла у лікувальному закладі, ще понад 10 осіб травмовано. Наразі кількість потерпілих, яких доставлено до лікувальних закладів Івано-Франківська та Калуша встановлюється», – повідомили у поліції.

До слова, у ніч проти вівторка, 5 червня, на автодорозі «Стрий – Чернівці» в Тисменицькому районі сталася ДТП, в якій загинув майор поліції.