На Прикарпатті в ДТП загинув майор поліції

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:182020

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У ніч проти вівторка, 5 червня, у ДТП загинув заступник начальника Галицького відділення поліції Івано-Франківської області майор поліції Роман Білий.

«Керуючи власним автомобілем “Нісан Альмера”, рухаючись автодорогою “Стрий – Чернівці”, між селами Рибне та Ст. Лисець, що поблизу Івано-Франківська, 4 червня о 23.45, проїжджаючи на заокругленій та неосвітленій ділянці дороги, він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем у складі сідлового тягача «Renault 22». Травми, отримані у аварії, виявилися смертельними», – повідомив начальник обласної поліції Віктор Шкутов.

Загиблому – 31 рік, у нього залишилося двоє синів (3 роки і 10 місяців), дружина і батьки.

«Службу в органах розпочав у 2007 році з посади дільничного Тлумацького РВ УМВС після закінчення Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС МВС України. Служив на різних посадах. У займаній посаді перебував майже рік. Проявив себе як досвідчений, вимогливий керівник та професійний працівник. На час скоєння ДТП перебував поза службою. Проходив службу в зоні антитерористичної операції на сході країни», – повідомив Шкутов.

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