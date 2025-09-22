Нападниць розшукали наступного дня після інциденту

У Львові двоє неповнолітніх школярок побили 18-річну дівчину, а ще одна дівчина знімала інцидент на відео. Після розголосу в соцмережах поліцейські розшукали нападниць та відкрили справу.

Ввечері в неділю, 21 вересня, у місцевих телеграм-каналах поширили відео, на якому двоє дівчат руками й ногами б’ють іншу дівчину, яка від ударів падає на землю. 22 вересня поліція повідомила, що встановила нападниць.

З’ясувалося, що на 18-річну дівчину напали двоє 17-річних школярок, а третя – знімала побиття на відео. Усі навчаються в різних освітніх закладах Львова.

За фактом побиття слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Поліцейські встановлюють обставини та інших учасників інциденту.